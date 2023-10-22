Воспитанника скопинского театра «Предел» номинировали на «Золотую Маску-2024»

Объявлены номинанты Национальной театральной премии «Золотая Маска-2024». Среди номинантов числится воспитанник скопинского театра «Предел» Илья Дель.

Объявлены номинанты Национальной театральной премии «Золотая Маска-2024». Среди номинантов числится воспитанник скопинского театра «Предел» Илья Дель, сообщает ИД «Пресса».

Сейчас Илья Дель — актер театра в Санкт-Петербурге. Его имя названо в номинации «Лучшая мужская роль» — Лев Мышкин в спектакле «Идиот» Петра Шерешевского, театр «Приют Комедианта».

Илья — сын создателя и режиссера молодежного театра «Предел» Владимира Деля и художественного руководителя театра Ирины Дель. Он начинал свою карьеру на сцене Скопинского театра.