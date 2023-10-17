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Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов провел заседание комиссии по бюджетным корректировкам

Вице-губернатор Артем Бранов провел заседание комиссии при Правительстве Рязанской области по бюджетным корректировкам.

Речь шла об основных параметрах проекта закона об областном бюджете, который планируется представить на ближайшем заседании Правительства и до 1 ноября направить на рассмотрение в облдуму, о прогнозе социально-экономического развития области, а также о проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на трехлетний период.

Бранов отметил, что в процессе формирования бюджета состоялось много межведомственных совещаний, в проекте закона о главном финансовом документе Рязанской области отражены ключевые задачи и направления развития.

«Главное, учтены все социальные обязательства, в том числе по росту заработной платы, заложены определенные средства на дальнейшее развитие региона. Важно, что все это спланировано без сокращения финансирования по каким-либо направлениям. Обязательные расходы предусмотрены в полном объеме. Продолжится поддержка муниципальных образований, значимых проектов, направленных на повышение качества жизни людей, благоустройство и развитие территорий», — сказал вице-губернатор.

Он также подчеркнул, что по поручению Павла Малкова будет активизирована работа по оптимизации внутренних издержек, повышению эффективности освоения бюджетных средств.

Министр финансов Марина Наумова добавила, что в проекте областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы предусмотрены средства на строительство объектов социальной сферы, в том числе новой крупной поликлиники больницы № 11, ряда школ, детских садов, дальнейшее обновление парка коммунальной техники.

Бюджет учитывает рост МРОТ, индексацию и рост мер социальной поддержки разных категорий населения, поддержку участников СВО, предпринимательства, дотации муниципалитетам на сбалансированность местных бюджетов.