Окский заповедник вновь откроется для посетителей с 10 сентября

При этом в учреждении напомнили, что особый противопожарный режим продолжает действовать.

Окский заповедник вновь откроется для посетителей с 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В августе в заповедник ограничили доступ из-за лесных пожаров.

В учреждении напомнили, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. На его период жителям нельзя посещать леса (в том числе и на автомобиле), разводить костры, использовать магналы, сжигать мусор, сухую траву, тополиный пух и другие остатки растительности. За нарушения грозит уголовная или административная ответственность.

Ранее врио губернатора Павел Малков отменил режим ЧС на территории Рязанской области.