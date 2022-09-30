В Рязани полицейский помог женщине с полуторагодовалым ребенком доехать до больницы

Младенцу оказали медицинскую помощь.

В Рязани полицейский помог женщине с полуторагодовалым ребенком доехать до больницы. Об этом сообщило региональное управление МВД .

На посту ДПС «Реткино» инспектор Дмитрий Кустов следил за дорожным движением. Во время дежурства к сотруднику полиции обратился гражданка с просьбой о помощи.

Женщина ехала в автомобиле с семьей. Ее полуторагодовалого ребенка необходимо было доставить в больницу, не дожидаясь «скорой».

На патрульном автомобиле, включив звуковые и световые сигналы, полицейский сопроводил женщину в ОДКБ. Ребенку оказали медицинскую помощь.