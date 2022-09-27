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На Украине не будут объявлять дополнительную мобилизацию
Также в стране создали резервы через систему территориальной обороны, которые они планируют активно использовать, рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

На Украине не будут объявлять дополнительную мобилизацию. Об этом во вторник, 27 сентября, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому порталу Tagesschau.

По его словам, в стране не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России. Подоляк добавил, что в Украине создали резервы через систему территориальной обороны, которые они планируют активно использовать.

«Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных», — сказал Подоляк.