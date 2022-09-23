В рязанском доме прорвало трубу с горячей водой

Коммунальная авария произошла вечером в пятницу, 23 сентября, в доме № 7 по улице Вокзальной.

В рязанском доме прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщило издание « КП-Рязань ».

Коммунальная авария произошла вечером в пятницу, 23 сентября, в доме № 7 по улице Вокзальной.

На первом этаже здания прорвало трубу. Отмечается, что за несколько минут площадка оказалась залита кипятком.

«Кто надоумил слесарей пустить тепло в пятницу вечером? Вентили открыли и пошли домой, кто-то же должен контролировать», — привело издание слова одного из жильцов.

Воду рязанцы перекрыли самостоятельно. В публикации указано, что представители аварийной службы приехали спустя полтора часа.

Фото: КП-Рязань