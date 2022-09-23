В рязанском доме прорвало трубу с горячей водой
Коммунальная авария произошла вечером в пятницу, 23 сентября, в доме № 7 по улице Вокзальной.
В рязанском доме прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщило издание «
Коммунальная авария произошла вечером в пятницу, 23 сентября, в доме № 7 по улице Вокзальной.
На первом этаже здания прорвало трубу. Отмечается, что за несколько минут площадка оказалась залита кипятком.
«Кто надоумил слесарей пустить тепло в пятницу вечером? Вентили открыли и пошли домой, кто-то же должен контролировать», — привело издание слова одного из жильцов.
Воду рязанцы перекрыли самостоятельно. В публикации указано, что представители аварийной службы приехали спустя полтора часа.
Фото: КП-Рязань