В Генштабе назвали число запасников, добровольно прибывших в первые сутки частичной мобилизации

Данные привел представитель главного организационно-мобилизационного управления ведомства Владимир Цимлянский.

В российские военкоматы за сутки добровольно прибыли более десяти тысяч запасников. Об этом сообщило РИА Новости .

Данные привел представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба В. С. России Владимир Цимлянский.

«Необходимо также отметить, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло более 10 тысяч граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки», — заявил контр-адмирал.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в среду, 21 сентября.