В Шацком районе разыскивают 55-летнюю Татьяну Денисову

Местонахождение женщины неизвестно с 1 сентября.

В Шацком районе разыскивают 55-летнюю Татьяну Денисову. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт ».

Местонахождение жительницы села Ольхи неизвестно с 1 сентября.

Приметы: рост 167 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

Женщина была одета в серую футболку, черные бриджи с желтым рисунком и зеленые галоши.

Отмечается, что Денисова может нуждаться в медицинской помощи. Также у нее возможна потеря памяти.

Тех, кто что-то знает о местонахождении женщины, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.