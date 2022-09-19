В Скопине прошли соревнования юных футболистов

Игры проходили на четырех спортивных площадках стадиона «Труд» и стадиона «Торпедо».

В выходные, 17-18 сентября, в Скопине прошли соревнования юных футболистов в рамках проекта «Кожаный мяч — детям». Об этом сообщили в региональном минспорте.

На стадионе «Труд» встретились команды восьми муниципальных образований Рязанской области, в числе которых Рязань, Александро-Невский район, Пронский район, Милославский район, Михайлов, Скопинский район, команды школ Скопина.

В турнире участвовали дети 8-9 лет. Команды приветствовал директор общественной физкультурно-спортивной организации «Клуб юных футболистов «Кожаный мяч» Николай Марков и начальник отдела физической культуры и спорта Скопина Юрий Римский.

«Стать будущим чемпионом-футболистом можно, даже тренируясь в дворовой команде и наша цель предоставить детям возможность развиваться», — Римский.

Игры проходили на четырех спортивных площадках стадиона «Труд» и стадиона «Торпедо».

Места в турнирной таблице распределились следующим образом:

4 место заняла команда из Александро-Невского района, бронзу завовоевали участники из Михайлова, на втором месте оказалась команда «СОШ № 4» Скопина, первое место — у команды «Звезда» (Рязань). Лучшим игроком соревнований признан Михаил Слободчиков (СОШ№ 4) из Скопина. Лучшим нападающий турнира стал Артем Чураков из Михайлова, лучшим бомбардиром — Станислав Рожков («Звезда», Рязань), лучшим защитником признали Владимира Власова («Звезда», Рязань), лучшим полузащитником стал Николай Морозов (Александро-Невский), лучшим вратарем турнира оказался Михаил Слободчиков (СОШ№ 4, Скопин).

Отмечается, что проект «Кожаный мяч — детям» автономной некоммерческой организации «Клуб «Кожаный мяч» стал победителем грантового конкурса Минспорта России и входит в каталог лучших практик 2022 года «Спорт — норма жизни». Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта России и являются одним из мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».