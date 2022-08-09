В Рязанской области засняли северное сияние

Северное сияние засняли в ночь на 8 августа недалеко от Новомичуринска.

В Рязанской области засняли северное сияние. Кадры во вторник, 9 августа, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Северное сияние засняли в ночь на 8 августа недалеко от Новомичуринска.

«На Земле действовала магнитная буря, благодаря которой полярное сияние „спустилось“ в более южные широты. Зеленая часть сияния была закрыта облаками, поэтому ее снять было нельзя. Ярко-желтый свет — засветка от Пронска», — написал рязанец.