В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве 25-летней девушки-терапевта
Труп Елены Федоровой обнаружили в подъезде дома, куда она приехала на выезд.
В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве 25-летнего терапевта Елены Федоровой. Об этом сообщил
Трагедия произошла во вторник, 2 августа.
Труп Федоровой нашли в подъезде дома, куда врач приехала на вызов. Как пишет оренбургское издание «Комсомольской правды», убийца нанес свыше 30 ударов ножом.
Преступник случайно попал в объектив камеры домофона. С ним работают полицейские.
О ходе расследования убийства поручил доложить глава следкома Александр Бастрыкин.