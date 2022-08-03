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В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве 25-летней девушки-терапевта
Труп Елены Федоровой обнаружили в подъезде дома, куда она приехала на выезд.

В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве 25-летнего терапевта Елены Федоровой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла во вторник, 2 августа.

Труп Федоровой нашли в подъезде дома, куда врач приехала на вызов. Как пишет оренбургское издание «Комсомольской правды», убийца нанес свыше 30 ударов ножом.

Преступник случайно попал в объектив камеры домофона. С ним работают полицейские.

О ходе расследования убийства поручил доложить глава следкома Александр Бастрыкин.