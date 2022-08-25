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Малков заявил, что в ближайшее время ожидается переломный момент в борьбе с пожарами под Рязанью

Врио губернатора Павел Малков опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что в ближайшее время ожидается переломный момент в борьбе с пожарами.

По его словам, населенные пункты с границей пожара находятся под защитой.

«Ожидаем, что в ближайшее время в ситуации наступит переломный момент, и огонь будет взят под контроль», — написал врио губернатора.

Он отметил, что в Рязанскую область 25 августа должны приехать руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минприроды Александр Козлов.