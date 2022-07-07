В Минпромторге Wildberries назвали каналом сбыта контрафакта

По словам директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислава Заславского, компания является именно такой площадкой.

Wildberries назвали каналом сбыта контрафакта. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, передало агентство ТАСС.

По его словам, в России разрабатывают все возможности для пресечения дистанционной торговли контрафактного товара. Этот вопрос не раз обсуждался с госкомиссией по противодействию незаконного оборота.

В Минпромторге уточнили, что Wildberries является именно такой площадкой. Власти страны обратились к руководству компании и попросили решить этот вопрос.

«Wildberries, по крайней мере, выражает готовность к этому диалогу, и к тому, чтобы создать автоматизированную систему на базе своей компании, для того, чтобы пресекать возможные продажи через свою площадку контрафакта и фальсификата», — сообщил Заславский.

По словам Заславского, Wildberries может разработать автоматические алгоритмы, которые могут выявить использование чужих товарных знаков, а также проводить постоянный онлайн-мониторинг продукции и применять другие меры по предотвращению продаж контрафактной продукции.

Заславский добавил, что в России уже есть случае сбыта контрабанды — это продажа рецептурных лекарств, БАДов и обуви.