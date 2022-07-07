В ДТП в Касимовском районе пострадали два человека

Напомним, авария случилась в поселке Крутоярский накануне в среду.

Появились подробности аварии в поселке Крутоярский. Об этом в четверг, 7 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 6 июля, примерно в 18.20 в Касимовском районе. Там 67-летний местный житель на автомобиле Volkswagen пошел на обгон и не убедился в безопасности маневра. Он врезался в попутный KIA Sportage, которым управляла 20-летняя жительница Москвы.

Пострадали оба водителя. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее об аварии сообщили пользователи в соцсетях.