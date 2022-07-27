Эксперт рассказал рязанцам о состоянии авторынка после введения параллельного импорта

В интервью РЗН. Инфо рассказал о закрытии автосалонов, массовой продаже китайских машин и почему легализация параллельного импорта не спасает ни продавцов, ни покупателей читайте в разделе «Публикации».

В конце июля стало понятно, что весенние прогнозы о грядущем дефиците европейских запчастей, закрытии половины шоу-румов, скором заполнении освободившейся ниши китайскими машинами и запуске производства упрощенных моделей «АвтоВАЗом» сбылись.

Кроме того, власти разрешили ввозить машины с помощью параллельного импорта. Несмотря на это, в автобизнесое этот способ работает плохо. В интервью РЗН. Инфо рассказал о закрытии автосалонов, массовой продаже китайских машин и почему легализация параллельного импорта не спасает ни продавцов, ни покупателей читайте в разделе «Публикации».