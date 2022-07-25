В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей

По словам зампреда Ц. Б. Сергея Белова, изначально решение заменить банкноты приняли из-за их быстрого износа. Собеседник издания отметил, что чеканка монет оказалась затратной.

В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей. Об этом пишут « Известия ».

По словам зампреда Ц. Б. Сергея Белова, изначально решение заменить банкноты приняли из-за их быстрого износа. Собеседник издания отметил, что чеканка монет оказалась затратной.

Белов заявил, что при увеличении срока службы банкнот можно получить экономический эффект.

Он добавил, что речь о замене монет не идет. Они продолжат находиться в обращении.