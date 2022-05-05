В Рязани вандалы разграбили новостройку для военнослужащих

По словам рязанцев, дом был оборудован всем, вплоть до обоев, дверей, ванн и счетчиков. Однако все это уже вынесли вандалы.

В Рязани вандалы разграбили новостройку для военнослужащих. Об этом в четверг, 5 мая, вышел сюжет у ГТРК «Ока».

Дом находится на Михайловском шоссе. По словам рязанцев, дом был оборудован всем, вплоть до обоев, дверей, ванн и счетчиков. Однако все это уже вынесли вандалы.

«Я замечала, что двери сносят с верхних этажей и спускают вниз, чтобы ночью вынести. Жалко, что дом полностью сделан, вплоть до того, что и обои были поклеены, и двери межкомнатные, абсолютно все. Жалко, что его не запустили», — рассказала местная жительница.

Сообщается, что целый квартал, который стоит на балансе Минобороны, закончили благоустраивать в 2014 году. В настоящее время 16-этажный дом передали из федеральной собственности в региональную и планируют привести в порядок до конца 2023 года. На эти цели из бюджета выделят 204 миллиона рублей.

В настоящее время здание находится под охраной.

Фото ГТРК «Ока»