В Минфине заявили, что на спецоперацию уходят «огромные ресурсы»

По словам министра финансов Антона Силуанова, на поддержку экономики в связи со спецоперацией ушло около 8 триллионов рублей.

На военную спецоперацию на Украине российские власти тратят «огромные ресурсы». Об этом в пятницу, 27 мая, заявил министр финансов Антон Силуанов, передал «Коммерсантъ».

Силуанов рассказал, что на поддержку экономики в связи со спецоперацией ушло около 8 триллионов рублей. Сама спецоперация также требует огромных вложений, но министр финансов не назвал точную сумму.

«Общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн руб. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан», — сказал министр.

Он также рассказал, что огромные вложения требуется и на пенсионное обеспечение, и на поддержку экономики, и другие направления.