Самый быстрый поезд из Москвы в Крым проследует через Рязань

Отмечается, что он будет также останавливаться в Воронеже и Ростове-на-Дону.

Самый быстрый поезд из Москвы в Феодосию проследует через Рязань. Об этом сообщил « Коммерсантъ » со ссылкой на пресс-службу компании «Гранд Сервис Экспресс».

Двухэтажный поезд 163/164 Москва — Феодосия будет находиться в пути один день и три часа. Первый рейс отправится из столицы 28 мая в 14:50. В Феодосию он прибудет 29 мая в 18:10. Обратно поезд начнет путь 29 мая в 22:00. К 16:00 транспорт будет в Москве.

Отмечается, что, помимо Рязани, поезд будет останавливаться в Воронеже и Ростове-на-Дону.

В сторону Крыма транспорт пересечет Крымский мост в светлое время суток — около 14:45—15:00 .

В организации заявили, что поезд будет ехать с периодичностью в один раз в три дня, однако компания занимается усилением маршрута. «Поезд продолжит курсировать до конца сентября», — заявили в «Гранд Сервис Экспресс».

Отмечается, что ежедневно из Москвы в Симферополь курсирует другой двухэтажный поезд. Всего в Крым из столицы будут направляться шесть поездов.