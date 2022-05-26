Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
19°
Птн, 27
12°
Сбт, 28
15°
ЦБ USD 56.3 -0.67 26/05
ЦБ EUR 57.92 -0.95 26/05
Нал. USD 69.06 / 66.5 26/05 15:15
Нал. EUR 72.05 / 75 26/05 15:15
Новости
Публикации
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
Вчера 14:10
2 078
Пять мифов о работе в книжном магазине
27 мая во всех магазинах «Читай-город» пройдет акция «Б...
Вчера 13:42
866
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
23 мая 11:58
3 022
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
9 772
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Самый быстрый поезд из Москвы в Крым проследует через Рязань
Отмечается, что он будет также останавливаться в Воронеже и Ростове-на-Дону.

Самый быстрый поезд из Москвы в Феодосию проследует через Рязань. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании «Гранд Сервис Экспресс».

Двухэтажный поезд 163/164 Москва — Феодосия будет находиться в пути один день и три часа. Первый рейс отправится из столицы 28 мая в 14:50. В Феодосию он прибудет 29 мая в 18:10. Обратно поезд начнет путь 29 мая в 22:00. К 16:00 транспорт будет в Москве.

Отмечается, что, помимо Рязани, поезд будет останавливаться в Воронеже и Ростове-на-Дону.

В сторону Крыма транспорт пересечет Крымский мост в светлое время суток — около 14:45—15:00.

В организации заявили, что поезд будет ехать с периодичностью в один раз в три дня, однако компания занимается усилением маршрута. «Поезд продолжит курсировать до конца сентября», — заявили в «Гранд Сервис Экспресс».

Отмечается, что ежедневно из Москвы в Симферополь курсирует другой двухэтажный поезд. Всего в Крым из столицы будут направляться шесть поездов.