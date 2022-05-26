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А что в кино? «Мой папа — вождь», «Точка кипения» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Мой папа — вождь»

Одна из самых заметных российских премьер этой недели — фильм Егора Кончаловского «Мой папа — вождь» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Капитан дальнего плавания Петров уже несколько лет считался пропавшим без вести. Однако он вернулся в родной город африканским вождем. И теперь он ходит по городу с копьем наперевес и охотится прямо на глазах у изумленных граждан. Он не признает правил современной цивилизации — только закон джунглей. Однако ему придется наладить отношения с женой и сыном.

Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 77%.

«Точка кипения»

Фильм «Точка кипения» режиссера и сценариста Фила Барантини интересен уже тем, что снят одним дублем без монтажных склеек — прием сам по себе не новый, зато умело превращающий зрителя в непосредственного наблюдателя. Действие происходит в одном из популярных ресторанов Лондона. Вечер весьма оживленный, шеф-повар рвет и мечет и его команда также на взводе. Вдобавок к ним приходит проверка, наносит визит ресторанный критик, а инвестор требует возврата вложенных денег. И неожиданно на кон шеф-повара поставлено все, ради чего он работал.

Оценка на Кинопоиске — 7.0, на сайте IMDb — 7.5, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 99%.

«Эскортницы»

Следующая зарубежная новинка — польский фильм «Эскортницы». Главная героиня Эни мечтает о роскошной жизни. Поработав в элитном эскорте, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Девушкам обещают великолепные условия и полную анонимность. Однако скоро вся эта роскошь покажет свою теневую сторону.

Оценка на сайте IMDb — 4.8.

«Аманат»

Российский фильм «Аманат» режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева рассказывает историю любви на фоне военных событий российской истории первой половины XIX века. Главные герои — Лиза Оленина и Шамиль Джамалутдин, сын имама Дагестана, отправленный российскому правительству в качестве «аманата» (заложника). Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову станет ключевым для фильма.

Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 87%.

«Остров призраков»

Фильм ужасов «Остров призраков» рассказывает о безутешном вдовце по имени Эрик, который после гибели жены приезжает на безлюдный остров. Однако тихое уединение в идеальном на первый взгляд убежище оборачивается настоящим кошмаром. Мстительные духи острова не дают успокоить тайны прошлого, заставляя Эрика разобраться с собственными демонами.

Оценка на сайте IMDb — 4.9, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 71%.

«Отряд „Призрак“»

И еще одна зарубежная новинка — боевик «Отряд „Призрак“» с Кевином Диллоном и Брюсом Уиллисом в главных ролях. Бывший военный офицер Коннор Коннолли должен всего за 12 часов выплатить 2 миллиона долларов компенсации наркобарону Тайрону Петтису, иначе его беременная жена погибнет. За помощью Коннор обращается к своей старой команде во главе с Брайсом Мэйсоном. Кроме того, команде предстоит свести счеты с коррумпированным начальником городской полиции, который работает с лидером банды и обманул его много лет назад.

Оценка на Кинопоиске — 4.6, на сайте IMDb — 3.7.