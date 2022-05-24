Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине до выполнения своих задач

Он добавил, что она продолжится несмотря на масштабную поддержку Украины со стороны Запада и введенные в отношении страны санкции.

Российская армия продолжит военную спецоперацию на Украине до выполнения своих задач. Об этом во вторник, 24 мая, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передали РИА Новости.

Он добавил, что она продолжится несмотря на масштабную поддержку Украины со стороны Запада и введенные в отношении страны санкции.

«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.