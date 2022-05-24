Полиция начала поиск вандалов, испортивших объекты в парке Морской славы

Полиция выяснит обстоятельства и установит лиц, испортивших объекты.

В Рязани полиция зарегистрировала факт нанесения надписей на объекты в парке Морской славы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция выяснит обстоятельства и установит лиц, испортивших объекты.

«Проводится проверка», — добавили в региональном управлении МВД.

Напомним, надписи с нецензурной лексикой появились на рубке подводной лодки и торпеде.