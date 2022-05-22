В Красноярском крае в ДТП с легковушкой и двумя грузовиками погибли три человека

Водитель и два пассажира легковушки погибли при столкновении с двумя грузовиками на трассе в Красноярском крае. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в своем Telegram-канале.

Водитель и два пассажира легковушки погибли при столкновении с двумя грузовиками на трассе в Красноярском крае. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в своем Telegram-канале.

Авария произошла в Рыбинском районе около 02:00 на 47-м километре автодороги Заозерный — Агинское. Водитель ВАЗ-21074 столкнулся с автомобилем DAF, который буксировал другой грузовик и двигался впереди в попутном направлении.

Водитель легковушки и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.

Проводится проверка.