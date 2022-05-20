Рязанцам рассказали о правилах посещения выпускных в школах и детских садах

Так, Роспотребнадзор рекомендует проводить мероприятия на открытом воздухе. Однако праздники можно отмечать и в помещениях — например, раздельно по классам или по очереди в актовом зале.

Рязанцам рассказали о правилах посещения выпускных в школах и детских садах. Информация появилась в группе «Рязанская область» в соцсети «Вконтакте».

Так, Роспотребнадзор рекомендует проводить мероприятия на открытом воздухе. Однако праздники можно отмечать и в помещениях — например, раздельно по классам или по очереди в актовом зале.

Отмечается, что родители смогут по желанию или возможности посетить линейки в детских садах и школах. Однако окончательное решение об их допуске примут руководители учреждения, исходя из эпидемиологической обстановки.