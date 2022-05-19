В Гидрометцентре рассказали, когда начнет улучшаться погода

Ветер ослабеет к выходным, оосадки почти не ожидаются.

В Москве с воскресенья ожидается теплая погода без осадков, до +13,+18 градусов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

По ее словам, ветер ослабеет к выходным. Она отметила, что в четверг местами ожидаются дожди, в выходные осадки почти не ожидаются.

Макарова сообщила, что с воскресенья и в начале следующей недели дождей не будет, а воздух будет прогреваться лучше.

Специалист добавила, что 22 и 23 мая температуры достигнут +13, +18 градусов, солнце «будет припекать».