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Рязанские спортсмены завоевали медали по тхэквондо на «Кубке Рязанского Кремля»
Всероссийские соревнования прошли в Академии единоборств 14-15 мая.

Рязанские спортсмены завоевали медали по тхэквондо на «Кубке Рязанского Кремля». Всероссийские соревнования прошли в Академии единоборств 14-15 мая, этом сообщили в минспорте.

Дарья Каткова завоевала «золото» в весе до 53 кг. Мастер спорта России Анастасия Косьяненко завоевала серебро в весе до 62 кг. Бронзовыми призерами стали мастер спорта России Илья Юшкин в весе до 58 кг и Александра Трушина в весе до 57 кг.

Александра соревновалась в самом сложном весе среди женщин на этом соревновании — среди 16 участниц в нем выступали четыре мастера спорта России.

Среди юниоров и юниорок 15-17 лет золото завоевали Дарья Каткова в весе до 52 кг, Кривова Дарья в весе до 59 кг. Серебро у Артема Грачева в весе 73 кг и Александры Трушиной вес 59 кг. Бронзовыми призерами стали Николай Титов в весе 73 кг, Дмитрий Абрамов в весе свыше 87 кг, Екатерина Харкота в весе 59 кг, Анна Мещанинова среди юниорок в весе до 63 кг.

Среди юношей и девушек 12-14 лет Злата Жукова завоевала серебро в весе до 51 кг, бронза у Ивана Сагитова в весе до 53 кг.

Также в межрегиональных соревнованиях среди младших юношей 11 лет в весе до 36 кг «золото» завоевал Кирилл Романов и «серебро» — Михаил Маштаков. Бронза у Кирилла Камолова — вес свыше 48 кг, Анастасии Головиной — (вес свыше 48) и Виктории Ивановой (вес свыше 48).