Актриса Любовь Толкалина попала в больницу

Ранее она жаловалась на проблемы со здоровьем и сообщила, что у нее ухудшилось зрение.

Актриса Любовь Толкалина попала в больницу. Об этом она сообщила в Telegram.

«Я в итоге оказалась в больнице. Надеюсь ненадолго, но на какое то время исчезаю и отсюда. Берегите себя», — написала артистка.

Ранее она жаловалась на проблемы со здоровьем и сообщила, что у нее ухудшилось зрение.

Напомним, Любовь Толкалина — уроженка Рязанской области. Ее родители живут в селе Савватьма Ермишинского района.