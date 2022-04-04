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Актриса Любовь Толкалина попала в больницу
Ранее она жаловалась на проблемы со здоровьем и сообщила, что у нее ухудшилось зрение.

Актриса Любовь Толкалина попала в больницу. Об этом она сообщила в Telegram.

«Я в итоге оказалась в больнице. Надеюсь ненадолго, но на какое то время исчезаю и отсюда. Берегите себя», — написала артистка.

Ранее она жаловалась на проблемы со здоровьем и сообщила, что у нее ухудшилось зрение.

Напомним, Любовь Толкалина — уроженка Рязанской области. Ее родители живут в селе Савватьма Ермишинского района.