А что в кино? «1941. Крылья над Берлином» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«1941. Крылья над Берлином»

На этой неделе на экраны выходит военный исторический фильм «1941. Крылья над Берлином» режиссера Константина Буслова. Картина рассказывает историю подготовки первой бомбардировки Берлина советской авиацией в августе 1941 года. Летчики 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским получили сложную задачу — нанести первые бомбовые удары по столице фашистской Германии, выполнив не только сложный многокилометровый перелет, но и прорвавшись сквозь воздушную оборону противника. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 91%.

«Лето 1941 года»

Еще одна новинка этой недели, рассказывающая о начале Великой Отечественной войны — казахский фильм «Лето 1941 года». Лейтенант Ади Шарипов вместе со своим взводом прикрывают отход штаба полка и остаются в окружении, в тылу врага. Враг загоняет отряд в болото. Страх перед неизвестностью, уныние и сомнения преследуют бойцов, пока они не осознают, что ожидание и бездействие погубят отряд быстрее, чем пули врага.

«Артек. Большое путешествие»

Российская комедия «Артек. Большое путешествие» режиссеров Карена Захарова и Армена Ананикяна буквально переносит и зрителей и своих героев в 1988 год. Ромка, Ярик, Николетта и Елисей загадали каждый свое желание у волшебного дерева в лагере «Артек» — и оно исполнилось. Теперь в «Артеке» они встречают своих родителей, которые тогда, будучи детьми, отдыхали здесь. Ребятам нужно подружиться и, действуя сообща, найти путь обратно в будущее. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 82%.

«Отчаянные дольщики»

Еще одна российская комедия — фильм режиссера Ильи Фарфеля «Отчаянные дольщики». По сюжету две семейные пары на кровно заработанные деньги пытаются приобрести квартиры в центре города. Однако бессовестный застройщик вместо этого продает им лишь котлован для фундамента. Конечно же дольщики не хотят мириться с несправедливостью и берут главу строительной компании в плен. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 87%.

«Крио»

Переходим к зарубежным новинкам. Фантастический триллер «Крио» рассказывает жуткую историю из мира будущего. Пятеро ученых пробуждаются после криогенного сна в подземном помещении. Они не понимают, как они там оказались и как долго они спали. Но точно становится ясно, что тот, кто собрал их здесь — убийца.

«Вивариум»

Фантастический триллер «Вивариум» режиссера Лоркана Финнегана впервые был представлен зрителям на Каннском кинофестивале, где удостоился одной из наград. Молодая учительница начальных классов Джемма и разнорабочий Том решают съехаться и заходят в агентство недвижимости, где их встречает очень странный сотрудник. Он привозит их в недавно построенный жилой квартал в пригороде, показывает дом № 9, а затем исчезает. Они пытаются выбраться оттуда, но все дороги неизменно приводят их к дому № 9. Они пытаются поджечь дом, но на следующий день обнаруживают его снова, а также находят коробку с младенцем и записку: «Вырастите ребенка, получите свободу». Оценка на Кинопоиске — 6.1, на сайте IMDb — 5.8, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 72%.

«Пост Мортем»

Исторический фильм ужасов «Пост Мортем» режиссера Петера Бергенди напротив переносит зрителей во времена Первой Мировой войны. Зима 1918 года в Венгрии оказалась тяжелым испытанием не только из-за послевоенных ужасов, но и из-за эпидемии «испанки». Фотограф Томас специализируется на снимках «Пост Мортем» — посмертных фотографиях родственников. Его приглашают в опустошенную эпидемией «испанки» деревню. Вскоре он узнает, что это место проклято, а потусторонние силы не дают местным покоя. Ему и 10-летней сироте Анне предстоит понять намерения призраков и столкнуться с величайшим ужасом в их жизни. Оценка фильма на Кинопоиске — 5.7, на сайте IMDb — 5.6, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 88%.

«Операция „Мясной фарш“»

Английский фильм «Операция „Мясной фарш“» режиссера Джона Мэддена рассказывает о специальной операции разведчиков времен Второй мировой войны. Два офицера британской разведки используют труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска. Фильм снят на основе реального исторического события, целью которого было скрыть вторжение союзников на Сицилию. Оценка на сайте IMDb — 6.9.

«Бука. Мое любимое чудище»

Российский мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» начинается со скандала в царском семействе. Своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным ее берет в плен Бука, самый опасный разбойник королевства. Впрочем ему самому придется несладко — принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 79%.

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