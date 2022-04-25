Силовики задержали шестерых подозреваемых в покушении на убийство Владимира Соловьева

По версии следкома, они планировали подорвать автомобиль телеведущего.

Силовики задержали шестерых подозреваемых в покушении на убийство телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России .

По версии следователей, задержанные планировали подорвать автомобиль Соловьева на территории Москвы. Отмечается, что шесть человек состояли в неонацистской организации National Socialism/White Power (запрещена в России).

Во время обысков у фигурантов дела нашли и изъяли предметы для изготовления самодельного взрывного устройства, оружие и боеприпасы к ним, нацистскую символику и наркотики.

Также следствие обнаружило поддельные украинские паспорта с недостоверными персональными данными — их планировали использовать после совершения преступления.

Следком планирует ходатайствовать об аресте подозреваемых.