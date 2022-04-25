Силовики задержали шестерых подозреваемых в покушении на убийство Владимира Соловьева

Силовики задержали шестерых подозреваемых в покушении на убийство телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщила пресс-служба
По версии следователей, задержанные планировали подорвать автомобиль Соловьева на территории Москвы. Отмечается, что шесть человек состояли в неонацистской организации National Socialism/White Power (запрещена в России).
Во время обысков у фигурантов дела нашли и изъяли предметы для изготовления самодельного взрывного устройства, оружие и боеприпасы к ним, нацистскую символику и наркотики.
Также следствие обнаружило поддельные украинские паспорта с недостоверными персональными данными — их планировали использовать после совершения преступления.
Следком планирует ходатайствовать об аресте подозреваемых.