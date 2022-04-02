В Рязани задержали 18-летнего закладчика наркотиков

В Рязани патрульные полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани патрульные полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пеший патруль на улице Речников заметил молодого человека, который вышел из лесопосадки. При виде полицейских он поменял направление движения. Это поведение правоохранители сочли подозрительным, остановили юношу и попросили предъявить документы. Паспорта у него не оказалось. На вопрос о наличии запрещенных веществ молодой человек не ответил и занервничал. На место вызвали специалистов управления по контролю за оборотом наркотиков.

Оперуполномоченные УНК установили, что 18-летний рязанец является закладчиком нелегального интернет-магазина. Молодой человек указал полицейским на место, где хранились наркотики. Из импровизированного тайника на улице Речников достали 94 грамма мефедрона и 30 граммов гашиша.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).