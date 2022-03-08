Избиение 16-летнего подростка в Рязани попало на видео

Отмечается, что пострадавший находится в больнице, написано заявление в полицию. «Сделал это человек (возраст его неизвестен) цыганской национальности», — говорится в сообщении.

Избиение 16-летнего подростка попало на видео. Соответствующий ролик в соцсети опубликовала рязанка Галина Корнева.

По ее словам, инцидент произошел 5 марта, в 20 часов. 16-летний юноша получил перелом челюсти со смещением. Отмечается, что пострадавший находится в больнице, написано заявление в полицию. В ролике говорится, что подростки обматерили и планировали избить друга нападавшего.

«Сделал это человек (возраст его неизвестен) цыганской национальности», — говорится в сообщении.