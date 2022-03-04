В Сасовском районе остановили пьяного водителя

За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением «прав» от полутора до двух лет.

В Сасовском районе остановили пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На 46-м километре автодороги «Шацк-Касимов» полицейские остановили «ВАЗ» для проверки документов. У 32-летнего водителя сотрудники заметили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением «прав» от полутора до двух лет.