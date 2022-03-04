В Сасовском районе остановили пьяного водителя
За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением «прав» от полутора до двух лет.
В Сасовском районе остановили пьяного водителя. Об этом
На 46-м километре автодороги «Шацк-Касимов» полицейские остановили «ВАЗ» для проверки документов. У 32-летнего водителя сотрудники заметили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.
Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением «прав» от полутора до двух лет.