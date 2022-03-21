При поддержке Рязанской НПК юные исследователи и экологи выступили на научно-практической конференции

Мероприятие проходило в Окском заповеднике.

50 юных исследователей и экологи выступили на ежегодной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия» в Окском заповеднике. Поездку организовала Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие НК «Роснефть», в рамках реализации программы по экологии.

В мероприятии участвовали более 50 учащихся пяти школ региона — рязанской школы № 47 и четырех школ Спасского района.

Во время конференции школьники представили научным сотрудникам заповедника свои доклады. Ученицы из Спасска-Рязанского рассказали о родном городе, о его площадях и парках, о планах по эффективному озеленению участка вокруг местной школы. Докладчица из Городковической школы познакомила участников конференции с историей села, с его основными объектами второй половины 20 века. Ученица из Панинской школы поделилась наблюдениями за колонией серых цапель в районе озера Пупки и просветительской работе по их сохранению. О роли витамина С для организма человека и своих исследованиях по содержанию аскорбиновой кислоты в разных продуктах рассказала ученица из Ижевской школы. Учащиеся рязанской школы №47 поделились своей работой по изучению водяного ореха чилима и собственном исследовании о влиянии сети мелиоративных каналов на пожароопасность в лесу.

Во время подведения итогов конференции жюри отметило большой интерес школьников к представленным темам и тщательную проработку поставленных задач. Каждый докладчик получил от заповедника диплом и памятный подарок. После конференции подростки посетили журавлиный и зубровый питомники, а также узнали, как обитатели пережили зимний период.

Рязанская НПК активно ведет экопросветительскую работу среди молодежи. При поддержке предприятия школьники и студенты совершают экологические и исследовательские экспедиции по изучению особенностей природы родного края, участвуют в тематических уроках. Предприятие на постоянной основе оказывает поддержку Окскому заповеднику, который содержит редкие краснокнижные виды флоры и фауны. Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности Рязанской НПК.

В 2021 году в рамках реализации экологических инициатив в областном центре сотрудники нефтезавода высадили более 600 новых саженцев дуба, тополя, ели, сосны и липы.