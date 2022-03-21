Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
Втр, 22
Срд, 23
ЦБ USD 104.68 0.73 22/03
ЦБ EUR 115.6 1.2 22/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
5 часов назад
464
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
3 201
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
3 788
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
4 748
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
При поддержке Рязанской НПК юные исследователи и экологи выступили на научно-практической конференции
Мероприятие проходило в Окском заповеднике.

50 юных исследователей и экологи выступили на ежегодной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия» в Окском заповеднике. Поездку организовала Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие НК «Роснефть», в рамках реализации программы по экологии.

В мероприятии участвовали более 50 учащихся пяти школ региона — рязанской школы № 47 и четырех школ Спасского района.

Во время конференции школьники представили научным сотрудникам заповедника свои доклады. Ученицы из Спасска-Рязанского рассказали о родном городе, о его площадях и парках, о планах по эффективному озеленению участка вокруг местной школы. Докладчица из Городковической школы познакомила участников конференции с историей села, с его основными объектами второй половины 20 века. Ученица из Панинской школы поделилась наблюдениями за колонией серых цапель в районе озера Пупки и просветительской работе по их сохранению. О роли витамина С для организма человека и своих исследованиях по содержанию аскорбиновой кислоты в разных продуктах рассказала ученица из Ижевской школы. Учащиеся рязанской школы №47 поделились своей работой по изучению водяного ореха чилима и собственном исследовании о влиянии сети мелиоративных каналов на пожароопасность в лесу.

Во время подведения итогов конференции жюри отметило большой интерес школьников к представленным темам и тщательную проработку поставленных задач. Каждый докладчик получил от заповедника диплом и памятный подарок. После конференции подростки посетили журавлиный и зубровый питомники, а также узнали, как обитатели пережили зимний период.

Рязанская НПК активно ведет экопросветительскую работу среди молодежи. При поддержке предприятия школьники и студенты совершают экологические и исследовательские экспедиции по изучению особенностей природы родного края, участвуют в тематических уроках. Предприятие на постоянной основе оказывает поддержку Окскому заповеднику, который содержит редкие краснокнижные виды флоры и фауны. Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности Рязанской НПК.

В 2021 году в рамках реализации экологических инициатив в областном центре сотрудники нефтезавода высадили более 600 новых саженцев дуба, тополя, ели, сосны и липы.