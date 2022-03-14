Женщину оштрафовали за попытку дачи взятки рязанскому полицейскому

Жительница Подмосковья предложила 20 тысяч рублей за фиктивную регистрацию ее мужа-иностранца.

Жительницу Подмосковья оштрафовали за попытку дачи взятки полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России .

Следствие и суд установили, что 6 сентября 2021 года женщина 1976 года рождения в служебном кабинете отделения по вопросам миграции МО МВД России «Кораблинский» попыталась дать полицейскому 20 тысяч рублей за фиктивную регистрацию ее мужа-иностранца по месту жительства в России. Правоохранитель отказался от взятки.

Женщину признали виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей.