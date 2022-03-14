\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-5°
ЦБ USD 115.2 -1.55 15/03
ЦБ EUR 127.23 -1.72 15/03
Нал. USD 112 / 125.00 13:12
Нал. EUR 110.00 / 135.00 13:12
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
12 272
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
4 573
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
6 849
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
21 975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Женщину оштрафовали за попытку дачи взятки рязанскому полицейскому
Жительница Подмосковья предложила 20 тысяч рублей за фиктивную регистрацию ее мужа-иностранца.

Жительницу Подмосковья оштрафовали за попытку дачи взятки полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Следствие и суд установили, что 6 сентября 2021 года женщина 1976 года рождения в служебном кабинете отделения по вопросам миграции МО МВД России «Кораблинский» попыталась дать полицейскому 20 тысяч рублей за фиктивную регистрацию ее мужа-иностранца по месту жительства в России. Правоохранитель отказался от взятки.

Женщину признали виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей.