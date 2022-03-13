Трамп заявил о риске мировой войны из-за конфликта на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп высказал опасения, что ситуация вокруг Украины может перерасти в мировой конфликт. Об этом он заявил на митинге сторонников в штате Южная Каролина, сообщает РИА Новости.

Экс-президент США Дональд Трамп высказал опасения, что ситуация вокруг Украины может перерасти в мировой конфликт. Об этом он заявил на митинге сторонников в штате Южная Каролина, сообщает РИА Новости.

«Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я», — заявил Трамп.

Он считает, что его личность удерживала США от глобальных конфликтов. По мнению Трампа, США должны «избавиться от прогнившего и проигравшего истеблишмента внешней политики» в собственной стране, однако еще есть путь дипломатического разрешения ситуации.

По словам Трампа, США должны ясно дать понять руководству России, что есть только два выбора: переговоры о мире прямо сейчас или значительные последствия. Также, по мнению экс-президента США, Америка должна задуматься об избавлении от зависимости в сфере энергоносителей.