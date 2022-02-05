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В Милославском районе женщина избила мужчину бейсбольной битой
В поселке Милославское полицейские задержали злоумышленницу, которая избила местного жителя бейсбольной битой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В поселке Милославское полицейские задержали злоумышленницу, которая избила местного жителя бейсбольной битой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию из больницы Милославского района поступило сообщение о пациенте, который обратился в учреждение с ранениями, предположительно, имеющими криминальный характер. По мнению врачей, такие раны 48-летний житель поселка мог получить от ударов твердым цилиндрическим предметом.

Полицейские опросили пациента и выяснили, что мужчину избила женщина, которая без приглашения пришла к нему домой. Пострадавший описал ее внешность. Сотрудники полиции установили, что к мужчине приходила 40-летняя жительница поселка. Ранее она была судима за угрозу убийством.

Сотрудники полиции разыскали эту женщину и выяснили, что она избила мужчину бейсбольной битой, причинив легкий вред здоровью. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, ранее 48-летний житель поселка увидел в палисаднике незнакомого дома два небольших листа железа. Предположив, что их выбросили, мужчина забрал их и использовал как вторсырье. Хозяйка дома, которой принадлежали листы, обнаружила пропажу и узнала, кто забрал ее имущество. Взяв бейсбольную биту, она отправилась домой к мужчине. Она обвинила его в хищении и начала избивать.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.