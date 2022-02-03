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Любимов пообещал жителям частного сектора в Кальном построить ливневки в 2023 году
В четверг, 3 февраля Николай Любимов приехал в Кальное и посмотрел, как идет строительство школы по нацпроекту «Образование».

В четверг, 3 февраля Николай Любимов приехал в Кальное и посмотрел, как идет строительство школы по нацпроекту «Образование».

Губернатор обсудил вопросы комплексного развития территории с министром строительного комплекса региона Вячеславом Меньшовым, мэром Рязани Еленой Сорокиной, представителем подрядной организации ПК «Квант» Юрием Ночуйкиным и гендиректором группы компаний «Единство» Антоном Воробьевым.

Строительные работы ведут с апреля 2021 года. Место для школы на 1 100 учеников выбрали жители Рязани. Из федерального и областного бюджетов на строительство предусмотрено более 1 млрд 196 млн рублей. Главе региона доложили, что работы идут в соответствии с графиком и выполнены на 60%. Школу планируют открыть в 2022 году.

Николай Любимов акцентировал внимание на вопросах водоотведения с территории.

«В этом заключалась самая большая трудность при выборе участка и начале строительства. Поэтому изначально мы не рассматривали его. Но выбор сделали рязанцы, и мы уважаем их мнение. Делаем все возможное, чтобы проект был качественно реализован, несмотря на сложность технического исполнения, — сказал Николай Любимов. — На сегодняшний день строители уверяют, что эту задачу они решили, сделали соответствующие коллекторы, проколы под дорогой, чтобы отводить воду. Поэтому опасений в отношении надежности сейчас нет».

Губернатор отметил, что строительство школы является частью комплексного развития территорий. Он уточнил, что Рязанская область вошла в реализацию проектов по инфраструктурным бюджетным кредитам из федерального бюджета, что позволит построить в Кальном рядом со школой и детский сад.

«Это очень важный шаг, который даст возможность решить вопрос с дошкольным образованием для жителей расположенных рядом домов. Социальные объекты должны создаваться одновременно, параллельно со строительством жилья», — подчеркнул Николай Любимов.

Также губернатор обсудил исполнение данных им ранее поручений по итогам встречи с жителями ближайших домов частного сектора. Он сказал, что в 2023 году на территории полностью закроют вопрос с ливневками: проблема уже проработана техническими специалистами.

«При этом уже в 2022 году дома частного сектора начинают подключать к системе городской канализации. Таким образом, благодаря комплексному развитию микрорайона будут решаться все инфраструктурные проблемы территории, и это очень важно», — отметил глава региона.