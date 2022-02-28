В Сасовском районе умерла учитель Зинаида Пехтерева

Стаж работы Зинаиды Пехтеревой был более 60 лет.

В Сасовском районе умерла учитель Зинаида Пехтерева. Об этом пишет ИД «Пресса» .

В воскресенье, 27 февраля, на 77-м году жизни умерла учитель русского языка и литературы Алешинской средней школы Зинаида Пехтерева.

Зинаида Пехтерева родилась в селе Калиновец Сасовского района. в 15 лет начала работать вожатой в пионерлагере и сельским завклубом. После окончания рязанского пединститута работала в Малостуденецкой школе. Через два года начала преподавать в Алешинской средней школе, где проработала до конца жизни.

В 28 лет Зинаиду Пехтереву наградили почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, а в 30 лет она получила значок «Отличник народного просвещения». В 2016 году рязанская облдума ей вручила именные часы и диплом «Народное признание» в номинации «Верность профессии».

Стаж работы Зинаиды Пехтеревой был более 60 лет.