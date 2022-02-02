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В Кемерове собака второй год ждет умершего хозяина у ковидного госпиталя
Два года назад хозяин питомца попал на больничную койку с коронавирусом. Спустя полгода он скончался, однако собака до сих пор преданно его ждет.

В Кемерове собака второй год ждет своего хозяина у ковидного госпиталя. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил telegram-канал Shot.

Два года назад хозяин питомца попал на больничную койку с коронавирусом. Спустя полгода он скончался, однако собака до сих пор преданно его ждет.

Как пишет telegram-канал, местные жители прозвали собаку Хатико, а сотрудники больницы соорудили ей будку, чтобы животное не замерзло на своем «посту». Преданное животное даже пытались забрать волонтеры-зоозащитники, но собака никого к себе не подпускает.