В поселке Ласково сгорел двухэтажный дом

В поселке Ласково Рязанского района вечером в субботу, 3 декабря, загорелся жилой двухэтажный дом. Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал «аТипичная Рязань».

В поселке Ласково Рязанского района вечером в субботу, 3 декабря, загорелся жилой двухэтажный дом. Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал «аТипичная Рязань».

Сообщение о возгорании поступило в 21:45, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В огне пострадал мужчина.

Устанавливаются причина и ущерб пожара. На место выезжали 7 автомобилей, 20 человек.