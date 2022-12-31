В 2022 году Рязанская область стала часто упоминаемой на федеральных каналах
В уходящем году Рязанская область прославилась на федеральном уровне. Редакция РЗН. Инфо продолжает рассказывать о событиях, которые прославили регион в 2022-м.
В уходящем году Рязанская область прославилась на федеральном уровне. Редакция РЗН. Инфо продолжает рассказывать о событиях, которые прославили регион в 2022-м.
В топ вошли: раскрытие убийства Елены Логуновой, участие рязанцев в кулинарном шоу, приезд Путина и Шойгу в Сельцы, удар беспилотника по аэродрому в Дягилево и взрыв дома на улице Пушкина. Подробнее об этих событиях читайте в разделе «Публикации».