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С 2023 года вырастет минимальная розничная цена на игристое вино

С 2023 года вырастет минимальная розничная цена на игристое вино. Об этом сообщается в приказе Минфина, опубликованном на портале правовой информации.

В документе говорится, что минимальная цена установится в размере 239 рублей за 0,75 литра готовой продукции. Стоимость бутылку игристого вырастет на 41,4% со 169 до 239 рублей. Оптовая цена повысится на 45,2% и изменится с 137 до 199 рублей.

Также минимальная цена на водку составит 281 рубль за 0,5 литра вместо 261 рубля. Стоимость коньяка также изменится: минимальная цена составит 517 рублей вместо 480 рублей, а на бренди — 375 рублей вместо 348 рублей.

Приказ вступит в силу с 1 января 2023-го и будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.