В Госдуме предложили наказывать магов и целителей

По мнению главы парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в России необходимо наказывать в уголовном порядке мошенников, которые выдают себя за магов и целителей.

В Госдуме предложили наказывать магов и целителей. Соответствующее предложение в пятницу, 2 декабря, прозвучало от главы комитета парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, передала радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, в России необходимо наказывать в уголовном порядке мошенников, которые выдают себя за магов и целителей.

Она заявила, что в настоящих магах общество нуждается особенно в тяжелые времена. Однако есть те, которые не только выманивают деньги, но и наносят ущерб здоровью — а таких надо наказывать уголовно.

Останина подчеркнула, что в России есть закон о народных целителях, согласно которому те, кто имеет лицензию на занятия подобного рода, могут заниматься врачеванием.