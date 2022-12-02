Рязанский театр драмы отметил 235-й юбилей

Поздравить актеров, режиссеров и работников сцены пришли коллеги из других театров, министр культуры Рязанской области Марина Кауркина, депутат Рязанской областной думы, председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков и гости театра.

В пятницу, 2 декабря, в рязанском театре драмы прошел праздничный концерт, посвященный 235-летию театра.

Поздравить актеров, режиссеров и работников сцены пришли коллеги из других театров, министр культуры Рязанской области Марина Кауркина, депутат Рязанской областной думы, председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков и гости театра.

Сергей Пупков поблагодарил работников театра «за их упорных труд». Лучшим он вручил награды рязанской облдумы.

«Хочу пожелать — оставайтесь такими молодыми. От всей души и от лица всех наших депутатов хочу поблагодарить вас за тот праздник, который вы несете всем рязанцам. И не только жителям областного центра, но и жителям районов, для которых приезд сюда и приобщение к театру, особенно детей, ценное событие в жизни. И первый поход часто влияет на дальнейшие судьбы детей. Поэтому низкий поклон вам за ваш труд», — подчеркнул депутат.

Министр культуры Марина Кауркина добавила, что регион гордится талантливой труппой театра драмы.

Актеры получили грамоты от губернатора, руководство театра кукол подарило драмтеатру большую праздничную коробку «с сюрпризом», руководство ТЮЗа — сладости из Казани.

На сцене также выступила кавер-группа театра «Переход».