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Экс-начальник рязанского наркоконтроля Туровский снова ходатайствовал о смягчении приговора
Год назад Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего генерала Игоря Туровского. Суд заключенному отказал.

Экс-начальник рязанского наркоконтроля Игорь Туровский снова ходатайствовал о смягчении приговора.

Как сообщают источники РЗН. Инфо, во вторник, 6 декабря, Скопинский районный суд рассмотрит ходатайство бывшего начальника УФСКН России по Рязанской области Игоря Туровского о смягчении наказания. В суде защищать Туровского будет его дочь. Она адвокат.

Напомним, год назад, в 2021 году, Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего генерала Игоря Туровского, осужденного на 8 лет 6 месяцев колонии. Заключенный просил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Суд отказал экс-начальнику рязанского наркоконтроля.

Туровского осудили в 2015 году, признав бывшего руководителя управления ФСКН по Рязанской области виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 8 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Плюс присудили штраф в 420 миллионов рублей, лишив звания «генерал-майор полиции» и государственных наград. В 2019 году ему уменьшили размер штрафа до 300 миллионов рублей.

Под стражу генерала взяли в октябре 2014 года, поэтому по приговору 2015 года он должен освободиться в апреле 2023 года.

До Туровского в Скопинском районе отбывал срок заключения бывший мэр Рязани Валерий Рюмин. Скопинский суд также отказывал ему в досрочном освобождении, ссылаясь на изученные характеристики.