Государственному Рязанскому приборному заводу исполнилось 104 года

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) в рамках Дня завода отметили 104-ю годовщину предприятия.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) в рамках Дня завода отметили 104-ю годовщину предприятия.

Торжественные мероприятия продолжались в течение последней недели октября. По случаю годовщины завод посетили почетные гости: первый заместитель министра экономического развития Рязанской области Нина Соломонова, заместитель председателя рязанской областной думы Николай Макариков, первый заместитель главы муниципального образования, председатель рязанской городской думы Лариса Максимова, заместитель руководителя аппарата администрации города Рязани Евгения Власова, председатель Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов. Они тепло поздравили коллектив предприятия с памятной датой и вместе с генеральным директором АО «ГРПЗ» вручили работникам завода, отличившимся в труде, награды Минпромторга России, Госкорпорации Ростех, АО «КРЭТ», губернатора Рязанской области, рязанской областной думы, рязанской городской думы, администрации города Рязани, союза машиностроителей России.

В обращении к работникам завода генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов отметил: «Наше предприятие стало на один год старше. Мы вписали еще одну страницу в его историческую летопись. Сегодня перед нами стоят сложные масштабные цели, успешное достижение которых позволит предприятию подняться на новые производственные высоты и обеспечить страну качественной конкурентоспособной продукцией. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, бодрости духа, большого человеческого счастья, мира и благополучия».

Традиционно ко Дню завода в АО «ГРПЗ» обновилась заводская доска почета, а работники, портреты которых занесены на нее, отмечены соответствующими свидетельствами. Труженикам предприятия также вручили почетные грамоты АО «ГРПЗ», почетные знаки «За приверженность интересам предприятия», благодарности АО «ГРПЗ». В общей сложности было награждено более 150 отличившихся работников. В рамках Дня завода прошла торжественная церемония «Посвящение в рабочие» для молодых сотрудников, отсчет трудового стажа которых начался на предприятии.

К памятной дате была организована выставка детского творчества «Умеют плодотворно работать на Приборном!», вышел из печати праздничный выпуск корпоративной газеты «Прогресс», в эфире заводского радио «Волна» прозвучал праздничный концерт. День завода проводится в АО «ГРПЗ» с 2009 года. Памятный день — 23 октября. Этот ежегодный праздник отмечается в третьей декаде октября и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на укрепление заводских традиций, создание атмосферы дружелюбия, способствующей распространению благоприятного корпоративного настроя на выполнение производственных задач.