РНПК определила победителей творческого конкурса «Энергия талантов»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») определила победителей и призеров корпоративного творческого фестиваля «Энергия талантов».

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») определила победителей и призеров корпоративного творческого фестиваля «Энергия талантов».

В конкурсе приняли участие более 50 работников и их дети. Всего было три возрастные категории: 7 — 13 лет, 14 — 17 лет, 18 +. За звание лучших боролись исполнители в шести номинациях: «вокал», «хореография», «инструментальный жанр», «эстрадно-цирковой», «отражение (фото)», «отражение (рисунок)».

До начала выступления участники смогли подготовиться на сцене с использованием профессионального звука, света и аудиоряда. Также конкурсанты получили советы по доработке номеров, чтобы выступление смотрелось выигрышнее. Завод также помог конкурсантам создать костюмированный образ.

Профессиональное жюри в составе видных деятелей культуры Рязанской области отобрали победителей и призеров конкурса. Дипломы и поощрительные призы получили все участники.

Рязанская НПК предоставляет для коллектива широкий спектр корпоративных программ, охватывающих работников и их семьи. Фестиваль «Энергия талантов» — одна из крупных программ. Конкурс направлен на формирование командного единства, реализацию творческого потенциала работников и членов их семей, развития корпоративной культуры, содействия нравственному и эстетическому воспитанию. Благодаря фестивалю талантливые работники реализуют свои творческие способности — выступают перед зрителями и чувствуют себя настоящими артистами.