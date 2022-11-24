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Во время спецоперации погиб мобилизованный баскетболист с Урала
Он погиб на территории ЛНР от минно-взрывного ранения.

Во время спецоперации погиб мобилизованный баскетболист с Урала. Об этом пишет портал «Екатеринбург онлайн».

28-летний житель Артемовского Денис Кузьминых до призыва работал мастером сборочного участка на машиностроительном заводе «Вентпром», был кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, баскетболистом команды «Буланаш» и членом Артемовской федерации баскетбола.

Он погиб на территории ЛНР от минно-взрывного ранения.

Информацию о гибели мужчины подтвердил глава Артемовского городского округа Константин Трофимов. Он уточнил, что дата похорон пока неизвестно, так как тело погибшего только отправили на родину.

У мужчины осталась семья: мать, жена, сын и дочь.