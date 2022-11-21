В Рязани разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении неизвестного. Мужчина попал на камеру видеонаблюдения.

В Рязани разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении неизвестного. Мужчина попал на камеру видеонаблюдения.