В Рязани разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка
Следователи возбудили уголовное дело в отношении неизвестного. Мужчина попал на камеру видеонаблюдения.
В Рязани разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка. Об этом
Следователи возбудили уголовное дело в отношении неизвестного. Мужчина попал на камеру видеонаблюдения.
Всех, кто располагает информацией о личности мужчины и его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 02 (102),