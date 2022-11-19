В Рязанской области ожидаются снежные заносы и гололед

Рязанцев предупредили о гололеде и снежных заносах. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 19 ноября.

Рязанцев предупредили о гололеде и снежных заносах. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 19 ноября.

В ближайшие 2-3 часа, с сохранением до 12 часов 20 ноября, на территории Рязанской области ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах гололед, снежные заносы, на дорогах гололедица.

Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.